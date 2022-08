GOLDMAN SACHS stuft Uniper auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Uniper nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Mit den internationalen Aktivitäten habe der Energiekonzern bei den Ergebnissen gut abgeschnitten, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Gebucht habe das Unternehmen wie erwartet milliardenhohe Verluste durch den teuren Einkauf von Gas infolge geringerer Lieferungen aus Russland./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2022 / 02:26 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Uniper Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -9,37 % auf 7,06EUR erreicht.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alberto Gandolfi

Analysiertes Unternehmen: Uniper

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,50

Kursziel alt: 4,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m