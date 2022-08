UBS stuft Zurich Insurance Group auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zurich nach Quartalszahlen von 550 auf 565 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Nasib Ahmed reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar seine Schätzung für den diesjährigen Gewinn je Aktie des Versicherers um sechs Prozent. Für das Jahr 2024 steige die Prognose für diese Kennziffer hingegen um zwei Prozent, unter anderem wegen einer geringeren Aktienzahl und besserer Ergebnisse in der Lebensversicherung, schrieb der Experte./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 07:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2022 / 07:20 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie an der Börse Lang & Schwarz hat ein Minus von -1,52 % auf 442,6EUR erreicht.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Nasib Ahmed

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 565

Kursziel alt: 550

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m