UBS stuft ASOS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Asos nach einem Wechsel auf der Position des Finanzchefs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1250 Pence belassen. Gespräche mit Investoren hätten gezeigt, dass diese sich mehr Kontinuität im Top-Management des Online-Händlers wünschen, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am Markt könne die Nachricht folglich zunächst negativ aufgenommen werden./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2022 / 07:18 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2022 / 07:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -8,30 % auf 10,50EUR erreicht.