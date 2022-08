TinOne kündigt U.S. Handel am OTCQB Venture Market unter dem Symbol TORCF an

17. August 2022, Vancouver, British Columbia – TinOne Resources. Inc. (TSX-V: TORC) (OTCQB: TORCF) (FRA: 57Z0) ("TinOne" oder das "Unternehmen"- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tinone-resou ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es sich für den Handel am OTCQB Venture Market in den Vereinigten Staaten qualifiziert hat und seine Stammaktien nun am OTCQB unter dem Tickersymbol "TORCF" gehandelt werden. TinOne wird weiterhin an der TSX Venture Exchange in Kanada unter dem Symbol "TORC" und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "57Z0" gehandelt.

"Der Eintritt von TinOne in den OTCQB kennzeichnet einen weiteren Meilenstein im Wachstum des Unternehmens", sagte Chris Donaldson, Executive Chairman. "Wir freuen uns sehr über die Aufnahme des Handels am OTCQB, die das Engagement und die Liquidität von TinOne in den Vereinigten Staaten erhöhen wird".

Über TinOne

TinOne ist ein an der TSX Venture Exchange notiertes kanadisches Aktienunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio an Zinnprojekten in den Tier-1-Bergbauregionen Tasmanien und New South Wales in Australien. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines äußerst vielversprechenden Portfolios und evaluiert gleichzeitig zusätzliche Zinnmöglichkeiten. TinOne wird von Inventa Capital Corp. unterstützt.

BESONDERER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „anpeilen“, „planen“, „prognostizieren“, „können“, „würden“, „könnten“, „Zeitplan“ und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Entwicklung der Projekte des Unternehmens, einschließlich Bohrprogramme und Mobilisierung von Bohrgeräten; zukünftige Mineralexploration, -erschließung und -produktion; die Veröffentlichung von Bohrergebnissen und den Abschluss eines Bohrprogramms.