CREDIT SUISSE stuft Thyssenkrupp auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 17,60 auf 19,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Essener Industriekonzern biete im Sektor das beste Verhältnis von Chancen zu Risiken, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn das Portfolio der Produkte und Dienstleistungen sei spätzyklisch ausgerichtet./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2022 / 05:36 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -5,54 % auf 5,796EUR erreicht.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Carsten Riek

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19,40

Kursziel alt: 17,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m