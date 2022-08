CREDIT SUISSE stuft WALMART auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Walmart nach Quartalszahlen von 133 auf 145 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Robert Moskow hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervor, dass das Management von zuletzt besseren Bedingungen gesprochen habe. Die Verbraucher hätten positiv auf gesunkene Gaspreise reagiert und seien vor dem Ende der Sommerferien in die Läden zurückgekehrt./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2022 / 08:44 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie an der Börse NYSE hat ein Minus von -0,16 % auf 136,8USD erreicht.



