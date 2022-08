Frieren für den Frieden? / Aufgrund stockender Lieferungen wird Brennstoff knapp / Welche Einsparmöglichkeiten gibt es rund ums Gebäude? (FOTO)

München (ots) - Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hatte

unlängst vorgeschlagen, Vermieter von der Pflicht zu befreien, in ihren

Wohnungen eine Mindesttemperatur von 20 Grad zu ermöglichen. Mit dieser Maßnahme

sollte der drohenden Gasknappheit entgegengewirkt werden. In der darauffolgenden

Diskussion erhitzten sich die Gemüter schneller als eine Gasheizung im

Hochwinter. Deshalb sollen hier vorhandene Daten rund um das Heizverhalten der

Bürgerinnen und Bürger differenzierter interpretiert werden, um die Debatte zu

versachlichen.



Bereits im Jahr 2014 hatte der Messdienstleister BRUNATA-METRONA erstmals in

einer Statistik[1] die Temperaturdaten von hunderttausenden Wohnungen aus dem

ganzen Bundesgebiet ausgewertet. Diese - wie auch zwei Folgestatistiken[2] [3]

aus dem Jahr 2018 - verdeutlichen, dass es kein gangbarer Weg ist,

unterschiedslos jedem Wohnungsnutzer nahezulegen, seine Heizung sukzessive

weiter zu drosseln. Das individuelle Heizverhalten hängt nämlich von vielen

unterschiedlichen Faktoren ab.