NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,80 Euro belassen. Die Berichtssaison der Stahlhersteller in der Europäischen Union sei im zweiten Quartal durch die Bank sehr stark verlaufen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Bereich Kohlenstoffstahl dürfte die Entwicklung im dritten Quartal zwar nicht mehr so stark sein, aber die Prognose für die Profitabilität sei für die zweite Jahreshälfte weiter sehr gut. Der Rückenwind bei rostfreiem Stahl durch den Aufbau von Lagerbeständen dürfte dagegen zu Gegenwind werden. Im Bereich Ölfeldrohre (OCTG) dürften steigende Preise die Gewinn- und Verlustrechnungen im zweiten Halbjahr antreiben./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 09:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2022 / 19:00 / ET

Die ThyssenKrupp Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -5,64 % auf 5,79EUR erreicht.



