Rechtssicherheit und politische Stabilität in den Förderländern sind für Ressourcen-Unternehmen besonders wichtig. Wie steht es mit diesen beiden Faktoren bei den Projekten von Evolution Energy Minerals?

Phil Hoskins: Ja, im Jahr 2017 hat die tansanische Regierung eine Reihe von Änderungen am gesetzlichen Rahmen vorgenommen, die sich auf die Bergbauindustrie auswirken. Wir sind seit dieser Zeit mit der tansanischen Regierung im Gespräch, um die Sicherheit zu erhalten, die für eine bedeutende Investition erforderlich ist. Glücklicherweise hat das Land in den letzten 15 Monaten unter der Führung des neuen Präsidenten große Fortschritte gemacht. Das Land hat große Anstrengungen unternommen, um steuerliche Sicherheit zu schaffen, was sich in der Unterzeichnung von Rahmenverträgen mit bestimmten Bergbauunternehmen manifestiert hat, die im Wesentlichen regeln, wie der Betrieb der Regierung das allgemeine Steuersystem in Bezug auf Steuern und Lizenzgebühren und andere Dinge beeinflusst. Wir waren sehr zuversichtlich, dass das, was wir anstreben, nicht umstritten ist und wahrscheinlich in die endgültige Vereinbarung einfließen wird, die wir voraussichtlich im dritten Quartal in einer feierlichen Zeremonie mit dem Präsidenten unterzeichnen können. Wir sind bei der Erreichung dieses Meilensteins im Vorfeld unserer Finanzierungsentscheidung gegen Ende des Jahres ein gutes Stück vorangekommen.

Wie ist Evolution Energy Minerals finanziell aufgestellt?

Phil Hoskins: Wir verfügen finanziell definitiv über genügend Bargeld, um die wichtigen Meilensteine in der kommenden Zeit zu erreichen, während wir auf eine endgültige Investitionsentscheidung am Ende des Jahres hinarbeiten.

Welche Pläne hat Evolution Energy Minerals für 2022?

Phil Hoskins: Die Pläne für 2022 sehen vor, die endgültige Machbarkeitsstudie für das Chilalo-Projekt zu optimieren und durchzuführen, um gegen Ende 2022 eine endgültige Investitionsentscheidung treffen zu können. Die wichtigsten Meilensteine, um dies zu erreichen, sind die Unterzeichnung der verbindlichen Abnahmevereinbarungen. Wir arbeiten an der Feinabnahmevereinbarung mit dem westlichen Batterieunternehmen, die für den nächsten Monat erwartet wird. Die tansanische Rahmenvereinbarung, die für steuerliche Sicherheit sorgt, ist nicht mehr weit entfernt. Das ist entscheidend, um das Projekt zu entschärfen. Wir haben daher Auramet International LLC, einen renommierten Berater, beauftragt, uns bei der Fremdkapitalkomponente des Finanzierungspakets zu beraten und mit Maklern und institutionellen Anlegern an der Eigenkapitalseite des Finanzierungspakets zu arbeiten. Die Arbeit an diesen Meilensteinen ist der entscheidende Teil des Jahres 2022 für das Chilalo-Projekt. Gleichzeitig treiben wir unsere Downstream-Strategien mit YXGC voran und streben eine Downstream-Anlage für expandier fähiges Graphit und Graphitfolien in Europa an. Wir werden uns also um die Standortauswahl und den Beginn einer Machbarkeitsstudie gemeinsam mit ihnen kümmern, sobald wir die Joint-Venture-Vereinbarung mit ihnen abgeschlossen haben. Wenn wir mit Hilfe der thermischen Reinigung nachweisen können, dass wir beschichtete Batterieanodenmaterialien herstellen können, werden wir uns meiner Meinung nach deutlich von anderen Herstellern unterscheiden, die sehr giftige Flusssäure verwenden. Wir haben viel vor, aber auch viele interne Materialentwicklungen, von denen ich glaube, dass sie dem Unternehmen einen großen Mehrwert bringen können.