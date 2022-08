FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Neugeschäft der deutschen Fondsbranche wurde im Frühjahr durch die jüngsten Marktturbulenzen belastet. Vor allem der Ukrainekrieg und die hohe Inflation verunsicherten die Anleger. Insgesamt warben die Vermögensverwalter in den Monaten April bis Juni netto rund 6,7 Milliarden Euro an neuem Kapital ein, teilte der Branchenverband BVI am Mittwoch in Frankfurt mit. Im ersten Quartal hatte die Branche mit 45,1 Milliarden Euro deutlich mehr eingesammelt.

Offene Spezialfonds verzeichneten im zweiten Quartal Zuflüsse von 15,9 Milliarden Euro. Im Vorquartal hatten sie mit 31,2 Milliarden Euro noch merklich höher gelegen. Spezialfonds werden für institutionelle Investoren wie Versicherer oder Versorgungswerke aufgelegt.