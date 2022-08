adesso: Profitabilitätsdelle dürfte vorübergehend sein

Nach Aussage von SMC-Research habe die adesso SE für das erste Halbjahr durchwachsene Zahlen gemeldet. Während der Umsatz weite rmit sehr hoher Dynamik wachse, zeigen sich die Analysten von der Ergebnisentwicklung etwas enttäuscht. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski stuft die Ergebnisdelle aber als vorübergehend ein und sieht die Perspektiven von adesso weiter als überzeugend an.

EBITDA-Rückgang sei zwar wegen des letztjährigen Ertrages aus dem Verkauf von e-spirit und wegen der von adesso angekündigten hohen Mehrausgaben für die Stärkung der Unternehmenskultur und der Mitarbeiterbindung zu erwarten gewesen, doch von dem Ausmaß zeigen sich die Analysten überrascht. Dies umso mehr, als auch der diesjährige Wert von signifikanten Einmaleffekten profitiert habe. Ein Teil der Erklärung seien die gerade im zweiten Quartal, in dem adesso zum ersten Mal seit acht Jahren ein negatives EBIT habe hinnehmen müssen, deutlich niedrigeren Lizenzerlöse, doch auch die Kostendynamik sei weiterhin hoch.

Diesbezüglich zeige sich das Unternehmen aber sehr zuversichtlich, im weiteren Jahresverlauf wieder höhere Lizenzeinnahmen generieren zu können und verweise insbesondere auf mehrere weit fortgeschrittene Vertriebsopportunitäten für die Versicherungssoftware in|sure. Dementsprechend habe adesso seine

EBITDA-Prognose für das laufende Jahr (90 bis 95 Mio. Euro) bekräftigt, während die Zielspanne für den Umsatz um 50 Mio. Euro auf 800 bis 850 Mio. Euro angehoben worden sei.

SMC-Research habe bei den Schätzungen ähnlich verfahren. Man erwarte nun einen Jahresumsatz von 825 Mio. Euro, ein EBITDA von 90,5 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von 28,9 Mio. Euro (bisher: 790,1 Mio. Euro, 90,4 Mio. Euro 29,4 Mio. Euro). Allerdings enthalte die Ergebnisschätzung für 2022 nun einen höheren Anteil an nicht-operativen Erträgen, denen höhere Aufwandsquoten gegenüberstehen, so die Analysten. Diese haben sich laut SMC-Research dämpfend auf die Margenschätzungen für die Folgejahre ausgewirkt, sodass man für die Zukunft nun insgesamt mit etwas niedrigeren Margen kalkuliere.

Aus der Änderung der Schätzungen und der ebenfalls vorgenommenen Anpassung des Diskontierungszinssatzes an das veränderte Zinsumfeld habe sich eine spürbare Reduktion des von SMC-Research ermittelten Kursziels ergeben, das die Analysten nun bei 205,00 Euro sehen (bisher: 242,00 Euro). Damit biete die adesso-Aktie aber trotzdem ein hohes Kurspotenzial, das in Verbindung mit den unverändert als sehr positiv eingeschätzten Aussichten weiterhin das Urteil „Strong Buy“ rechtfertige, so SMC-Research. Man gehe mithin davon aus, dass es sich bei der Ergebnisschwäche des zweiten Quartals um ein temporäres Phänomen handele, und rechne für die nächsten Quartale mit einer spürbaren Erholung der Profitabilität

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.08.2022 um 15:50 Uhr)

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 17.08.2022 um 15:30 Uhr fertiggestellt und am 17.08.2022 um 15:45 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/08/2022-08-17-SMC-Update-adesso_frei.pdf

Die adesso Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,55 % auf 139,4EUR erreicht.