Fancamp hatte die Bohrungen im nördlichen Teil der Liegenschaft abgeteuft, um die Massivsulfidlinse A zu untersuchen – eine von fünf solchen Linsen im Projektgebiet. Und das Programm war erfolgreich, konnte das Unternehmen die Vererzung von Linse A doch ausweiten, wobei die Kupfer- und Silbergehalte mit den historischen Ergebnissen von Linse A übereinstimmten. Wie Fancamp mitteilte, erbohrte man nämlich noch einmal 3,0 Meter mit 0,72% Kupfer, 2,87 g/t Silber und 0,02 g/t Gold. Darüber hinaus deuten die Resultate an, dass es sich bei den Linsen A und B um fortlaufende Vererzung handeln könnte.

Fancamp Exploration (TSXVenture FNC / WKN 157756) kann mit guten Neuigkeiten von seinem Clinton-Projekt in Québec aufwarten. Das Unternehmen hatte im Februar und März dieses Jahres sechs Bohrungen von insgesamt 1.294 Metern Länge durchgeführt, deren letzte Ergebnisse man nun vorliegen hat.

Fancamp wird jetzt eine „Downhole“-Puls-EM-Untersuchung in den bisherigen Bohrlöchern durchführen, um diese hervorragenden Ergebnisse weiterzuverfolgen. Die Untersuchung soll mögliche Zonen mit elektrisch leitfähigen Massivsulfidmineralisierungen jenseits der bisher erbohrten Gebiete im Bereich der A/B-Linse identifizieren. Das wird es Fancamp, teilte man mit, auch ermöglichen, die Lagerstätte besser zu definieren und somit die Gesamtkosten der Exploration zu senken.

François Auclair, Vice President Exploration bei Fancamp, ist jedenfalls der Ansicht, dass diese Ergebnisse zeigen, dass das Winterbohrprogramm ein voller Erfolg war und bestätige, dass das Clinton-Projekt über signifikante Sulfidkupfervererzung im Schatten einer ehemals produzierenden Mine verfügt. Als besonders ermutigend betrachtet Auclair, dass die A-B-Linse, die ja wahrscheinlich zusammenhänge, nach Norden und in die Tiefe offenbleibe, wobei die Streichlänge beider Linsen um 100 Meter erweitert worden sei. Zumal Gehalte und Mächtigkeiten mit den historischen Bohrabschnitten übereinstimmen würden. Die Ergebnisse würden darauf hindeuten, dass reichlich Raum für eine weitere Ausdehnung, ein weiteres Wachstum des geologischen Modells on Clinton sei, so Auclair.

Das Clinton- Projekt liegt unter einer gefalteten und verkrümmten bimodalen vulkanischen Sequenz, die eine Reihe von vulkanogenen Kupfer-Zink-Edelmetall-Massivsulfidmineralisierungslinsen beherbergt, die sich über einen 5 Kilometer langen nordöstlichen Horizont erstrecken. Das Projekt befindet sich etwa 20 Kilometer südwestlich der Stadt Megantic, unmittelbar nördlich der Grenze zu Maine. Es erstreckt sich über etwa 20 Kilometer günstiger Stratigraphie des Clinton River Vulkan-Sediment-Gürtels.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Youtube!



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.