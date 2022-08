BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat sich zunächst nicht zu weiteren Medienberichten zur sogenannten Cum-Ex-Affäre geäußert und auf einen Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Freitag in einem Untersuchungsausschuss in Hamburg verwiesen.

"Da kann ich Ihnen gar nichts zu sagen", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. "Ich kann Sie aber in Ihrem Interesse auf einen Auftritt des Bundeskanzlers am Freitag ab 14.00 Uhr in Hamburg verweisen."