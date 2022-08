Die Home Depot Aktie ist eine von 20 Qualitätsaktien im Starterdepot und weist eine Dividendenrendite von 2,2 Prozent aus. In den letzten fünf Jahren ist die Dividende um beeindruckende 18 Prozent pro Jahr angestiegen. In diesem Earnings-Update beleuchten wir die aktuellen Zahlen, verraten dir, auf welche Kennzahlen es bei Disney zu achten gilt und wieviel Renditepotential die Aktie hat.

Die US-Baumarktkette Home Depot profitierte in den letzten Jahren von dem Trend zu Do-It-Yourself (DIY). Innerhalb der letzten fünf Jahre legte die Home Depot Aktie im Schnitt um 18 Prozent zu. Wegen der Sorge um steigende Materialkosten und eine sich abkühlende Konjunktur fiel der Aktienkurs aber zuletzt um knapp 35 Prozent. Dennoch überzeugte gestern die weltgrößte Baumarktkette mit starken Ergebnissen und der Aktienkurs stieg um 4,1 Prozent.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer