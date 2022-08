Vancouver, British Columbia, Kanada, den 17. August 2022 - Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, freut sich, die Entwicklung eines neuartigen zellulären Impfstoffs zur Krebsbekämpfung bekanntzugeben, der die unkonventionellen suppressiven mesenchymalen Stromazellen (MSCs) in wirksame antigenpräsentierende Zellen (APCs) umprogrammiert.

Das Immunsystem ist ein strukturiertes System, das spezifische Immunzellen aktiviert, um „Fremdantigene” zu suchen und zu zerstören. Bei Krebs verlässt sich das Immunsystem auf dendritische Zellen, eine spezifische Form hochwirksamer endogener APCs, um eine primäre Immunantwort der zytotoxischen T-Zellen (CTLs) hervorzurufen (Priming). Die CTLs können dann von Viren infizierte oder Krebszellen angreifen und zerstören. Leider können die meisten Krebszellen jedoch Strategien entwickeln, um der durch die dendritischen Zellen hervorgerufenen Immunantwort zu entgehen, was zur Entwicklung von tödlichen Tumoren führt. Obwohl mehrere Strategien von anderen Unternehmen entwickelt und getestet wurden, um diese Anomalität zu korrigieren, scheiterten die meisten aufgrund der Einschränkungen in Zusammenhang mit einem ineffizienten Priming der CTLs. Um dieses Problem zu lösen, wandte Defence Therapeutics eine neuartige Strategie an, die darin besteht, die immunsuppressiven MSCs umzuprogrammieren, um sie in hochwirksame APCs zu verwandeln. Diese Entdeckung und ihre Anwendung sind nicht nur unkonventionell, sondern besitzen das Potenzial, die moderne Medizin zu revolutionieren, da dies den Einsatz neuartiger therapeutischer Krebsimpfstoffe und Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten ermöglicht. Bei dieser Anwendung wurde entdeckt, dass sie einen einzigartigen Zelltyp verwendet, gegen den Tumorzellen nicht programmiert sind, zu reagieren. Dies stellt einen wesentlichen Vorteil dar, da MSCs in logistischer Hinsicht einfacher zu produzieren und zu fertigen sind als konventionelle DCs.