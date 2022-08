JEFFERIES stuft BBVA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 7,10 auf 7,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er bleibe positiv gestimmt für südeuropäische Banken, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf deren Ertragsdynamik aufgrund höherer Zinssätze und angesichts des Dividenden- und Aktienrückkaufpotenzials bei einer zugleich recht anspruchslosen Bewertung dieser Aktien. Politische und wirtschaftliche Unsicherheiten schienen weitgehend eingepreist. Seine präferierten Aktien seien die der Unicredit, der Santander und der BPER Banca./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2022 / 15:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2022 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,88 % auf 4,834EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Benjie Creelan-Sandford

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,00

Kursziel alt: 7,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m