JPMORGAN stuft Uniper auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Uniper nach Halbjahreszahlen von 5,50 auf 4,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Resultate des Energiekonzerns böten wenig Grund zur Freude, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Mittwoch im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Angesichts der Kosten im Zusammenhang mit ausfallenden Gaslieferungen aus Russland könnte Uniper schon ab Oktober weitere staatliche Finanzhilfen benötigen. Ayral senkte seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2022 und 2023 und liegt hier nun für das kommende Jahr im negativen Bereich./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2022 / 14:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2022 / 14:01 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Uniper Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -10,14 % auf 7,00EUR erreicht.



