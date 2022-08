Canada Silver Cobalt ernennt Gerhard Kiessling zum Vice President Exploration

Coquitlam, British Columbia, 17. August 2022 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) gibt bekannt, dass Herr Gerhard Kiessling, P.Geo., zum Vice President Exploration bestellt wurde und in dieser Funktion Herrn Matthew Halliday, P.Geo., ablöst, der die Aufgaben des President und Chief Operating Officer übernimmt.

Herr Kiessling trat im Jahr 2020 in das Unternehmen Canada Silver Cobalt als Explorationsgeologe ein und wurde in weiterer Folge zum Exploration Manager befördert. Davor sammelte er wertvolle Erfahrungen auf dem Gebiet der geologischen Exploration bei einer Reihe kanadischer Unternehmen wie Agnico Eagle, Kirkland Lake Gold, First Cobalt und McEwen Mining. Sein Studium im Hauptfach Erdwissenschaften absolvierte er im Jahr 2016 an der University of Waterloo mit einem Bachelor of Science-Abschluss (Honors). Herr Kiessling wuchs im Norden der Provinz Ontario auf und war fast sein ganzes Leben lang vom Bergbau umgeben. Er ist praktizierendes Mitglied der Professional Geoscientists of Ontario (PGO).

„Wir freuen uns, dass Gerhard nun eine höhere Funktion bei Canada Silver Cobalt bekleiden wird. Mit seinen umfassenden Kenntnissen der Geologie im Norden Ontarios ist er eine große Bereicherung für uns. Neben seinen letzten Arbeiten im Bereich der Entdeckung Castle East war er an mehreren Explorationsprojekten in diesem Gebiet beteiligt, wo er mit unterschiedlichen Metallen und geologischen Strukturen zu tun hatte. Mit diesen Erfahrungen wird er uns bei der Exploration des Goldkonzessionsgebiets Eby-Otto, das sich in der Nähe der hochgradigen Goldmine Macassa südlich von Kirkland Lake (Ontario) und rund 90 Kilometer nördlich unserer Konzession Castle Mine befindet, maßgeblich unterstützen“, erklärt Matthew Halliday, P.Geo., President und COO des Unternehmens.

Über Canada Silver Cobalt Works Inc.

Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.