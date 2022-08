Bund muss Mindeststandards bei Digitalisierung in Schulen vorgeben können

Berlin (ots) - "Wir brauchen IT-Administratoren an Schulen und müssen unsereLehrkräfte auf digital gestützten Unterricht vorbereiten", fordert Professor Dr.Martin Wortmann, Generalsekretär der Bildungsallianz des Mittelstands. "Es kannnicht sein, dass der Bundesrechnungshof ausgerechnet die Einstellung desDigitalpakts Schule fordert, ohne eine Alternative vorzuschlagen. Es muss jetztgehandelt werden. Nur mit der Digitalisierung können wir in Zukunft noch einegute Schulqualität erreichen", kritisiert der Generalsekretär. Das zeigt auchder aktuelle Bildungsmonitor der Initiative neue soziale Marktwirtschaft (INSM).Der INSM-Bildungsmonitor analysiert, inwieweit das Bildungssystem einesBundeslandes zum Wachstum und Wohlstand der Wirtschaft beiträgt.Der Digitalpakt Schule hatte Startschwierigkeiten, auch aufgrund zu hoherbürokratischer Hürden, wird aber jetzt deutlich mehr abgerufen. "DieDigitalisierung der Schulen ist kein länderspezifisches Problem. Die Länder aufsich allein zu stellen, führt nur zu komplizierten Einzellösungen undDoppelstrukturen. Der Bund braucht mehr Handlungsspielraum, um Mindeststandardsvorgeben zu können", erklärt Professor Dr. Wortmann.Über die BildungsallianzDie Bildungsallianz des Mittelstands ist eine Initiative des Bundesverbands DerMittelstand. BVMW e. V. und setzt sich für eine echte Qualitätswende in derdeutschen Bildungspolitik ein. Als Zusammenschluss von 22 Verbänden undInitiativen aus Bildung und Wirtschaft ist die Bildungsallianz das größteBildungsnetzwerk Deutschlands, dessen Mitglieder die Interessen von Lehrerinnenund Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern sowie Dozentinnen und Dozenten aus demBildungsbereich vertreten.Pressekontakt: Waltraud Eder, Pressesprecherin Bildungsallianz,mailto:waltraud.eder@bildungsallianz.org oder mailto:eder@vdr-bund.de , +49(0)15201957242Pressekontakt:BVMW PressesprecherNicholas NeuTel.: 030 533206302Mail: mailto:presse@bvmw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/5299392OTS: BVMW