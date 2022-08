Stazioni di ricarica KEBA a zero emissioni ora anche per l'hypercar italiana Fulminea da 1,5MW / KEBA e Automobili Estrema annunciano la loro partnership

Linz (ots) - Nel corso di una visita del CEO di Automobili Estrema Gianfranco

Pizzuto presso KEBA è stato annunciato che l'azienda austriaca specializzata

nelle infrastrutture di carica è il partner selezionato di Automobili Estrema

nel settore della ricarica. Con orgoglio e convinzione, il pioniere italiano

della mobilità elettrica e investitore che ha puntato sin dal 2007 in questo

settore, rende noti i suoi progetti. Con l'azienda produttrice di auto

Automobili Estrema, con sede in Italia, alla fine del 2023 consegnerà in

California la prima auto sportiva a due posti Fulminea. La Fulminea è una

potente hypercar da 1,5 MW (2039 CV), contraddistinta da un sistema di batterie

particolarmente innovativo, ibrido, compatto e sicuro. Con i supercondensatori

noti dalla Formula E, il veicolo accelera da zero a 320 km/h in meno di 10

secondi.



KEBA e Automobili Estrema - due pionieri nel settore dell'elettromobilità





KEBA e Gianfranco Pizzuto, uomo d'affari altoatesino hanno iniziato quasi nellostesso momento ad occuparsi di elettromobilità, rispettivamente nel 2009 e nel2007. Pizzuto è stato il primo investitore Fisker Automotive, ha plasmatosostanzialmente la storia dell'auto sportiva ibrida Fisker Karma e ha portatoavanti in tutto il mondo numerosi progetti legati alla mobilità elettrica. Haquindi ad esempio supportato Ionity in Italia nella costruzionedell'infrastruttura e ha attraversato mezza Europa con un prototipo della Fiat500 elettrica. Nel 2018 è stato incaricato, in qualità di brand ambassador, dellancio del modello Jaguar I-PACE in Italia. Oggi Gianfranco Pizzuto è attivoanche, tra le altre cose, come oratore di fama internazionale, columnist einfluencer nel campo dell'elettromobilità.Con la sua azienda Automobili Estrema, Pizzuto ha previsto per il prossimo annoil lancio dell'hypercar "Fulminea", un'auto sportiva completamente elettrica conoltre 2000 CV e un innovativo sistema di batterie. Seguiranno poi altri modelli.Per KEBA Energy Automation la sostenibilità è sempre al primo posto. Come questopossa conciliarsi con il tema delle hypercar, ce lo spiega il CEO KEBA EnergyAutomation GmbH Christoph Knogler, nel seguente modo: " Per riuscire adabbandonare in modo generale i combustibili fossili, occorre ricorrere asorgenti di energia pulite e alternative nei settori della mobilità e in tutti icasi d'uso. Ci focalizziamo dunque su veicoli per il trasporto di persone intutte le loro sfaccettature. Dalla progettazione di auto più piccole, passando