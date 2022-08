Wirtschaft 2020 und 2021 mehr Unternehmensgründungen als -schließungen

Mannheim/Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) - Trotz der Corona-Pandemie gab es in Deutschland in den Jahren 2020 und 2021 mehr Unternehmensgründungen als Unternehmensschließungen - vor allem dank der eingesetzten Wirtschaftshilfen. Das zeigt das Gründungspanel des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), über das das "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe) berichtet.



So wurden 2021 insgesamt 172.678 Unternehmen gegründet und 147.854 geschlossen. 2020 gab es 170.964 Gründungen und 142.332 Schließungen. Von 2012 bis 2018 war die Zahl der geschlossenen Unternehmen dagegen jeweils höher.