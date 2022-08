WDR erwägt Ausbau von Compliance-Management

KÖLN (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck der RBB-Krise zu Vorwürfen der Vetternwirtschaft erwägt der Westdeutsche Rundfunk (WDR) den Ausbau seines Compliance-Managements. Unter Compliance versteht man die Überwachung eines Regelwerks, das sich eine Organisation gibt, um zum Beispiel Korruption vorzubeugen.

WDR-Verwaltungsdirektorin Katrin Vernau sagte am Mittwoch in der Rundfunkratssitzung in Köln, dass die jeweiligen Elemente des Managements bereits in dem öffentlich-rechtlichen ARD-Sender vorhanden seien. Zum Beispiel eine Anlaufstelle für sexuelle Belästigung, eine Antikorruptionsbeauftragte sowie ein Rechtsanwalt als externe Anlaufstelle/Ombudsmann für Hinweisgeber. Man denke nun darüber nach, eine übergeordnete Klammer zu schaffen - möglicherweise mit einem Compliance-Beauftragten. Der WDR will nun zunächst dazu externe Beratung hinzuziehen.