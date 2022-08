Inca One meldet einen Umsatz von 3,7 Mio. USD für Juli

VANCOUVER, BC - 17. August 2022 - INCA ONE GOLD CORP. (TSXV:INCA) (OTCQB:INCAF) (Frankfurt:SU92) („Inca One“ oder das „Unternehmen“), ein Goldproduzent, der zwei vollständig genehmigte Mineralverarbeitungsanlagen in Peru (die „Betriebe“) betreibt, gibt für den konsolidierten Betrieb in einen neuen Produktionsrekord für Juli und die Produktionszahlen im Jahresvergleich („YoY“) bekannt.

Das Unternehmen meldet mit rund 3,7 Mio. USD (nicht testiert) den stärksten Umsatz für den Monat Juli, ein Plus von 12 % gegenüber Juli 2021 mit einem Umsatz von 3,3 Mio. USD. Dieser Umsatzanstieg ist auf ein anhaltend starkes Angebot an Erz zurückzuführen, das an beide Betriebe zur Verarbeitung geliefert wurde. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres belief sich der Umsatz auf 33,3 Mio. USD und lag damit um 73 % höher als im Vergleichszeitraum 2021 (19,2 Mio. USD).

Konsolidierter Betrieb Juli 2022 Juli 2021 Veränderung zum Vorjahr Lieferungen (Tonnen) 6.404 3.997 60 % Verarbeitung (Tonnen) 6.614 3.478 90 % Goldproduktion (Unzen) 2.422 1.218 99 % Umsatz (USD) $3,7 Mio. $3,3 Mio. 12 %

Die kombinierten Verarbeitungsaktivitäten erhöhten sich in beiden Betrieben zusammen im Vergleich zum Vorjahr um 90 % auf 6.614 Tonnen, was einem durchschnittlichen Durchsatz von 213 Tonnen pro Tag (tonnes per day „TPD“) im Monat entspricht. Dieser Gesamtbetrag entspricht etwa 47 % unserer genehmigten Kapazität von 450 TPD in beiden Betrieben. Auch die Anlieferungen erreichten im Monat Juli einen neuen Höchststand und stiegen im Jahresvergleich um 60 %.