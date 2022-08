5G-ACIA, Fraunhofer IPT und Ericsson zeigen auf der ACHEMA 2022 ein privates 5G-Live-Netz für die Prozessindustrie (FOTO)

- Die ACHEMA in Frankfurt ist die Weltleitmesse für die Prozessindustrie.

- Die sogenannte "Industriefrequenz" von 3,7 - 3,8 GHz wird von der

Bundesnetzagentur (BNetzA) temporär für die 5G-ACIA lizenziert.

- Erstmals wird Industrial 5G auf der ACHEMA durch industrielle Live-Anwendungen

begleitet.



Auf der ACHEMA, der Weltleitmesse für die Prozessindustrie, wird am Stand der 5G

Alliance for Connected Industries and Automation (5G-ACIA) ein privates 5G-Netz

live präsentiert. Das private 5G-Netz wird in Zusammenarbeit mit dem

Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie (IPT) und Ericsson aufgebaut. Das

Netz und die Live-Demonstration verschiedener 5G-ACIA-Mitglieder, darunter

AI-Link, Bosch, Ericsson, Fraunhofer IPT, HMS Networks, Keysight, Phoenix

Contact und Qualcomm können auf der ACHEMA in Frankfurt vom 22. bis 26. August

auf dem 5G-ACIA-Stand in Halle 11, Stand E3, besucht werden.