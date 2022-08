PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch mit tieferen Notierungen geschlossen. Die stärksten Abschläge gab es am polnischen Aktienmarkt. Auch die europäischen Leitindizes zeigten sich mit deutlichen Kursverlusten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer