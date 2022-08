Bereits ein flüchtiger Blick auf den unteren Chevron-Chart zeigt, dass sich die Lage sprichwörtlich zuspitzt, denn der Kursverlauf der letzten Tage und Wochen lässt sich in das Korsett einer symmetrischen Dreiecksformation pressen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Chevron-Aktie vom 01.08. hieß es unter anderem „[…] Die starken Quartalsergebnisse beflügelten den Aktienkurs. Das Chartbild von Chevron hellte sich durch die kleine Zwischenrally vom Freitag deutlich auf. Schauen wir uns einige Eckdaten aus dem Zahlenwerk an. […] Die Reaktion des Marktes fiel ausgesprochen positiv aus. Die Chevron-Aktie legte deutlich zu und konnte mit ihrem Zwischensprint auch die eminent wichtige Widerstandszone um 155 US-Dollar überwinden. Damit haben sich auf der Oberseite neue potentielle Bewegungsziele aktiviert. Sollte es Chevron nun gelingen, das Momentum aufrechtzuerhalten, könnte sich der Vorstoß noch bis in den Bereich von 174,5 US-Dollar oder gar 180+ US-Dollar ausdehnen. Etwaige Rücksetzer bleiben idealerweise auf 155 US-Dollar begrenzt. Bei einem Bruch der 152 US-Dollar wäre hingegen Obacht geboten.“

In der Folgezeit kämpfte sich Chevron noch in Richtung 165 US-Dollar vor. Einsetzende Gewinnmitnahmen verhinderten eine weitere Ausdehnung des Vorstoßes. Die Aktie ging in ein Konsolidierungsszenario über und entwickelte hierbei die eingangs beschriebene symmetrische Dreiecksformation, in deren Spitze der Aktienkurs mittlerweile gelaufen ist.

Damit könnte aus charttechnischer Sicht eine Entscheidung kurz bevorstehen. Symmetrische Dreiecksformationen sind ambivalente Chartformationen. Zudem ist die Gefahr von Fehlsignalen nicht zu unterschätzen. Um das Risiko etwaiger Fehlsignale zu reduzieren, muss ein aufwärtsgerichteter Ausbruch die Aktie über die 165 US-Dollar führen, um Relevanz zu erlangen. Bei einem abwärtsgerichteten Ausbruch wäre es der Bereich von 149 US-Dollar.