Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der Hess Corp. überschrieben wir am 01.08.2022 mit „Kommt das nächste Kaufsignal?“.

Darin hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit durchbrach die Aktie zunächst die vermeintlich massiv ausgebaute Unterstützung um 103 / 100 US-Dollar. Daraufhin kam es zum skizzierten Test der Unterstützung bei 90 US-Dollar. In dieser Phase war es eminent wichtig, dass es Hess gelang, diese Unterstützung zu verteidigen. Im Anschluss lancierte die Aktie einen Erholungsversuch. Bereits im Vorfeld der Zahlen kehrte die Aktie in den dreistelligen Kursbereich zurück. Mit den robusten Zahlen im Rücken ging es für Hess zuletzt zurück über die 110 US-Dollar. Damit rückt nun unweigerlich der nächste wichtige Widerstandsbereich bei 115 US-Dollar / 116 US-Dollar in den Fokus. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 116 US-Dollar würde der Aktie womöglich die Tür in Richtung 52-Wochen-Hoch bei 130+ US-Dollar öffnen. Etwaige Rücksetzer bleiben aus charttechnischer Sicht im besten Fall auf 100 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. […]“.



In der Folgezeit nahm die Aktie den thematisierten Widerstandsbereich 115 US-Dollar / 116 US-Dollar ins Visier.

Ein erster, vielversprechender Versuch, diese Hürde zu überspringen, scheiterte jedoch Anfang August. Daraufhin entwickelte sich zunächst ein veritables Korrekturszenario, das die Aktie noch einmal in den Bereich von 100 US-Dollar zwang. Nach einem erfolgreichen Test dieser Zone steht Hess nun erneut am Widerstandsbereich um 115 / 116 US-Dollar.

An der bereits in der Kommentierung von Anfang August geschilderten Ausgangslage hat sich somit wenig geändert. Hess Corp. muss nach wie vor über die Zone 115 US-Dollar / 116 US-Dollar laufen, um die Aufwärtsbewegung neu zu stimulieren und sich den Weg in Richtung des 52-Wochen-Hochs bei 130+ US-Dollar zu bahnen. Auf der Unterseite sollte es nun tunlichst nicht mehr unter die Zone 100 US-Dollar / 98 US-Dollar gehen. Anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.