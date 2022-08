JBS BENENNT NEUEN CHIEF ETHICS & COMPLIANCE OFFICER

SÃO Paulo (ots/PRNewswire) - JBS S.A. ("JBS" - B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY) teilt

seinen Aktionären und dem Markt mit, dass Michael Koenig zum Chief Ethics and

Compliance Officer des Unternehmens berufen wurde. Seit August 2021 war Koenig

Head of Ethics and Compliance bei Pilgrim's. Zuvor war er fast 25 Jahre lang als

Anwalt tätig und vertrat Unternehmen, einzelne Führungskräfte und Beamte im

Rahmen von strafrechtlichen, zivilrechtlichen und behördlichen Ermittlungen und

Prozessen. Koenig war auch Bundesstaatsanwalt im Justizministerium in

Washington, D.C.



Zusätzlich zu Koenigs Beförderung wurde im Juni 2022 das Global Executive

Compliance Committee gegründet. Sein Hauptzweck ist es, ein einheitlicheres und

konsistenteres Compliance-Programm für alle JBS-Unternehmen, einschließlich

Pilgrim's, zu schaffen. Der Ausschuss hat die Aufgabe, die kontinuierlichen

Verbesserungen und Erweiterungen des Compliance-Programms zu beaufsichtigen und

eine unternehmensweite Compliance-Kultur für die Beschäftigten, Stakeholder,

Geschäftspartner und Kunden des Konzerns zu fördern.





Informationen zu JBSJBS ist weltweit führend in der Herstellung von eiweißhaltigen Lebensmitteln.Das Unternehmen verfügt über eine globale Plattform, die nach Produktarten(Geflügel, Schweine-, Rind- und Lammfleisch) diversifiziert ist, und beschäftigtmehr als 250.000 Mitarbeiter in Produktionsstätten und Niederlassungen auf allenKontinenten, unter anderem in Brasilien, den Vereinigten Staaten, Kanada,Großbritannien, Australien und China. In Brasilien ist JBS mit über 145.000Teammitgliedern der größte Arbeitgeber des Landes. Weltweit bietet JBS einumfangreiches Portfolio an Marken, die für ihre hervorragende Qualität undInnovation bekannt sind: Seara, Swift, Pilgrim's Pride, Moy Park, Primo und JustBare, um nur einige zu nennen, die tagtäglich auf den Tischen von Verbrauchernin 190 Ländern zu finden sind. Das Unternehmen investiert in verwandteGeschäftsbereiche wie Leder, Biodiesel, Kollagen, Körperpflege und Reinigung,natürliche Verpackungen, Lösungen für die Entsorgung fester Abfälle, Recycling,Metallverpackungen und Transport, wobei der Schwerpunkt auf derKreislaufwirtschaft liegt. JBS legt bei seinen Aktivitäten größten Wert auf hoheQualität und Lebensmittelsicherheit und wendet in seiner gesamtenWertschöpfungskette die besten Praktiken in Bezug auf Nachhaltigkeit undTierschutz an. Im März 2021 verpflichtete sich das Unternehmen, bis 2040vollständig CO2-neutral zu werden. Das bedeutet, dass JBS die Nettobilanz seinerTreibhausgasemissionen auf Null reduzieren wird, indem es die Intensität derdirekten und indirekten Emissionen verringert und alle verbleibenden Emissionenausgleicht. JBS war das erste globale Unternehmen im Eiweißsektor, das dieseVerpflichtung eingegangen ist, um die Menschen auf der ganzen Welt auf immernachhaltigere Weise zu ernähren.