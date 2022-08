Nobu Hospitality feiert 30. Hotel-Meilenstein mit dem Nobu Hotel & Residences Tulum

NEW YORK, 17. August 2022 /PRNewswire/ -- Heute gibt Nobu Hospitality , die weltweit bekannte und am schnellsten wachsende Luxus-Lifestyle-Marke, in Zusammenarbeit mit RCD Hotels die Eröffnung eines Nobu Hotels mit Restaurant und Residenzen in der schicken Strandstadt Tulum in Mexiko bekannt.

Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Nobu Hospitality. Es ist das 30. Hotel der Marke weltweit und das sechste Hotel und vierte Wohnprojekt in Zusammenarbeit zwischen Nobu Hospitality und RCD Hotels. Die wachsende Partnerschaft zwischen Nobu Hospitality und RCD Hotels wurde 2016 mit der Eröffnung des Nobu Hotel Miami Beach zementiert, gefolgt von Nobu Hotels in Los Cabos, Chicago, und anstehenden Eröffnungen in Punta Cana, Orlando und jetzt Tulum.