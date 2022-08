Digitallabore deutscher Unternehmen kämpfen gegen Inflation / Kaum neue Geschäftsmodelle / Hansgrohe, Mediamarkt Saturn, EnBW und Telefónica unter den Gewinnern einer neuen Studie (FOTO)

Berlin (ots) - Die digitalen Innovationseinheiten deutscher Konzerne können sich

auch unter den Bedingungen steigender Energiekosten und hoher Inflation in ihren

Unternehmen behaupten. In vielen Fällen hilft der Fokus auf Effizienz und

sparsameren Einsatz von Ressourcen auch dabei, die Probleme in Produktion und

Vertrieb zu mildern. Zu diesem Ergebnis kommt die sechste gemeinsame

Digitallabor-Studie des Wirtschaftsmagazins CAPITAL und der Hamburger

Management-Beratung Infront Consulting. Die Studie ist die größte dieser Art im

deutschsprachigen Raum - auf ihrer Basis werden jährlich die derzeit besten

Einheiten ausgezeichnet. Im Jahr 2022 gehören die Labore von Hansgrohe,

Mediamarkt Saturn, des Energieversorgers EnBW und der Telefónica-Tochter Wayra

zu den Gewinnern. Die Analyse basiert auf der Auswertung von Online-Fragebögen

und anschließender persönlicher Interviews.