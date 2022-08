Kostspielige Abhängigkeiten, Kommentar zu Uniper von Annette Becker

Düsseldorf (ots) - Die gute Nachricht vorweg: In dem für das erste Halbjahr

ausgewiesenen Nettoverlust von Uniper von mehr als 12 Mrd. Euro sind die künftig

erwarteten Verluste aus der Ersatzbeschaffung von Gas weitestgehend enthalten.

Zwar hängt der genaue Betrag am Ende auch davon ab, wie viel Gas die russische

Gazprom tatsächlich liefert, doch wird dem ungebremsten Verlustaufbau von

Oktober an mit der Gasumlage Einhalt geboten. Dann muss Uniper "nur noch" 10

Prozent der Mehrkosten der Ersatzbeschaffung tragen.



Die schlechte Nachricht aber ist: Das Ende Juli zwischen Bundesregierung, Uniper

und Fortum beschlossene Rettungspaket im Volumen von 15 Mrd. Euro wird aller

Voraussicht nach nicht ausreichen. Bis zum 17. August sind Verluste aus der

Ersatzbeschaffung von 3,8 Mrd. Euro aufgelaufen, durchschnittlich gut 60 Mill.

Euro täglich. Basierend auf diesem Durchschnittswert wird sich bis Ende

September ein Verlust von 6,5 Mrd. Euro anhäufen. Im Zweifel wird der

tatsächliche Verlust höher ausfallen, eilt der Gaspreis derzeit doch von Rekord

zu Rekord und verteuert die Ersatzbeschaffung.