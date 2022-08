BEIJING, 17. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Der chinesische Präsident Xi Jinping besichtigte am Dienstagnachmittag die Stadt Jinzhou in der nordostchinesischen Provinz Liaoning und betonte, wie wichtig es sei, die industrielle Umstrukturierung zu beschleunigen und solide Maßnahmen zum Hochwasserschutz zu ergreifen.

Während seines Besuchs im Donghu-Waldpark erklärte Xi den Menschen vor Ort, dass Chinas Modernisierung darauf abzielt, gemeinsamen Wohlstand für alle und nicht nur für einige wenige Menschen zu erreichen.

Seit dem 18. Nationalkongress der KPCh verfolgt das Zentralkomitee der KPCh die Strategie, die Wiederbelebung des Nordostens Chinas zu vertiefen, die Menschen aufzufordern, die industrielle Umstrukturierung weiter zu beschleunigen und die Anforderungen der Reform und Entwicklung in der neuen Ära zu erfüllen.

Während seiner Inspektionsreise zu zwei lokalen Flüssen, um sich ein Bild von den umfassenden Umweltverbesserungen zu machen, hörte sich Xi den Bericht über den Hochwasserschutz und die Katastrophenhilfe in Liaoning in diesem Jahr an und forderte die lokalen Behörden auf allen Ebenen auf, solide Maßnahmen für den Hochwasserschutz und die Katastrophenhilfe zu ergreifen, diese auch umzusetzen, die von den Überschwemmungen betroffenen Menschen angemessen zu versorgen, die Sicherheit des Lebens der Menschen zu gewährleisten, Pläne für die Erholung und den Wiederaufbau nach der Katastrophe zu erstellen und den betroffenen Menschen dabei zu helfen, so schnell wie möglich wieder ein normales Leben und Arbeiten aufzunehmen.

Link - https://www.youtube.com/watch?v=iHo2bS4neEE