Insgesamt beherrscht noch immer ein seit dem Verlaufshoch bei 123,66 US-Dollar vom 14. Juni dieses Jahres ein intakter Abwärtstrend das Handelsgeschehen bei WTI, hierbei ging es unter die Unterstützung von 95,34 US-Dollar bis knapp auf die Unterstützungszone aus November letzten Jahres von 85,39 US-Dollar abwärts. Dort allerdings zeigt sich bereits seit zwei Tagen eine erhöhte Volatilität, gepaart mit einer Seitwärtsbewegung. Ein solcher Fall liefert klare Hinweise auf eine Gegenwehr bullischer Marktteilnehmer und könnte im Erfolgsfall in eine Trendwende münden.

Technisch ausgereizt

Erste Hinweise auf einen Boden würden sich bei Kursnotierungen oberhalb von 92,00 US-Dollar ergeben, aber erst ein nachhaltiger Anstieg mindestens über den 200-Tage-Durchschnitt sowie die einstige Unterstützung von 95,34 US-Dollar dürfte zu einer echten Trendwende beitragen und weiteres Aufwärtspotenzial bei WTI an 101,87 und darüber in den Bereich von 104,78 US-Dollar freisetzen. Genau für dieses Szenario könnte dann ein Long-Investment über entsprechende Papiere abgeschlossen werden. Ein Wochenschlusskurs unterhalb der Unterstützung von 85,39 US-Dollar würde dagegen Abwärtsrisiken in Richtung 80,00 US-Dollar erhöhen.