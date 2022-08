FountainCap gewinnt die Auszeichnung "Asset Management Company of the Year"

Hong Kong (ots/PRNewswire) - FountainCap Research and Investment (Hong Kong)

Co., Ltd. ("FountainCap") hat bei den Asset Triple A Sustainable Investing

Awards 2022 (die "Awards") die Auszeichnung Asset Management Company of the Year

- Long-only Equity Offshore, China gewonnen.



Die Auszeichnungen werden vom Redaktionsausschuss von The Asset streng geprüft,

um die Preisträger zu ehren, die jedes Jahr gute Leistungen erbringen. Die

Entscheidungen werden durch Daten zur Kundeninteraktion von Asset Benchmark

Research ergänzt.