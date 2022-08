(PLX AI) – HusCompagniet Q2 revenue DKK 1,094 million vs. estimate DKK 1,255 million.Q2 EBITDA DKK 76 million vs. estimate DKK 104 millionQ2 EBIT DKK 64 million vs. estimate DKK 93 millionQ2 EBIT margin 5.8%Q2 EBITDA margin 6.9%FY Revenue is now …

HusCompagniet Earnings Much Worse Than Expected; Guidance Cut

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer