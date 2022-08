Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 83,35 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



1.HJ 2022: Neue Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis erreicht; Hoher Auftragsbestand vorhanden; 2022er Prognosen leicht reduziert; Kursziel aufgrund eines höheren risikolosen Zinssatzes reduziert

Mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 4,9 % auf 169,21 Mio. EUR (VJ: 161,37 Mio. EUR) hat die HELMA Eigenheimbau AG (kurz: HELMA) nicht nur einen neuen Halbjahres-Rekord erreicht, die Gesellschaft war zudem in der Lage, auch im herausfordernden Marktumfeld weiter zu wachsen. Ein noch stärkeres Anzeichen für die Robustheit des HELMA-Geschäftsmodells liefert der erreichte Rekord-Auftragseingang. Trotz steigender Finanzierungskosten sowie angesichts des Wegfalls der Neubauförderung für das Effizienzhaus 55, was zu Vorzieheffekten in das vierte Quartal 2021 geführt hatte, wurde mit 197,39 Mio. EUR (30.06.21: 197,17 Mio. EUR) der Rekordwert des Vorjahres nochmals erreicht bzw. leicht übertroffen.



Der Umsatzanstieg in Höhe von 4,9 % war sowohl auf EBIT-Ebene als auch auf Ebene des EBT von einem jeweils überproportionalen Anstieg begleitet. Beim EBIT verzeichnete die Gesellschaft einen Anstieg in Höhe von 10,5 % auf 13,99 Mio. EUR (VJ: 12,66 Mio. EUR) und beim EBT in Höhe von 8,2 % auf 13,46 Mio. EUR (VJ: 12,44 Mio. EUR). Zusätzlich zum EBIT veröffentlicht die HELMA auch ein um den Abgang aktivierter Zinsen bereinigtes EBIT, welches um 8,9 % auf 15,45 Mio. EUR (VJ: 13,41 Mio. EUR) ebenfalls deutlich zugelegt hat und einen neuen Halbjahres-Rekordwert markiert.

Auch wenn die HELMA bislang gut in der Lage war, die Auswirkungen im Zusammenhang mit den Materialengpässen, mit den steigenden Energiekosten sowie den steigenden Finanzierungskosten aufzufangen, rechnet der Vorstand mit einer Verlangsamung bei den bestehenden Projekten. Der aktuelle Rekord- Auftragsbestand in Höhe von 383,6 Mio. EUR (30.06.21: 266,8 Mio. EUR) dürfte mit einer geringeren Geschwindigkeit in Umsatzerlöse umgewandelt werden, weswegen der HELMA-Vorstand für das laufende Geschäftsjahr mit dem Erreichen der unteren Prognosebandbreite rechnet. Konkret werden Umsatzerlöse in Höhe von 360,0 Mio. EUR (bisher: 360 bis 380 Mio. EUR) und ein EBT in Höhe von 30,0 Mio. EUR (bisher: 30 bis 33 Mio. EUR) erwartet.



