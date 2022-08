Der Energiekonzern RWE öffnete am 11. August 2022 die Bücher für das erste Halbjahr 2022. Allein in dieser Periode konnte das Essener Unternehmen seinen Gewinn (bereinigtes EBITDA) im Jahresvergleich um mehr als ein Drittel auf 2,86 Milliarden Euro steigern. Dazu trägt besonders der Geschäftsbereich "Wasser, Biomasse, Gas" bei, dessen bereinigter operativer Ertrag (EBITDA) sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt hat. Das EBITDA stieg von 297 Millionen Euro auf 755 Millionen Euro. RWE sei von den aktuellen Entwicklungen am Energiemarkt weniger betroffen, weil das Unternehmen vergleichsweise wenig Gas aus Russland bekomme. Seit Monaten steigen die Preise für Strom, Gas und andere Energieträger massiv. In der gleichen Folge legen bei RWE die Gewinne zu.

