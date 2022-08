BERENBERG stuft Fresenius SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius SE von 60,25 auf 54,95 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Aktien des Medizintechnik- und Gesundheitskonzerns seien zwar günstig bewertet, das müsse aber nicht so blieben, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Rückkehr zu Gewinnwachstum oder eine einfachere Konzernstruktur könnten eine höhere Bewertung nach sich ziehen. Wegen gesenkter Ziele der Dialyse-Tochter FMC reduzierte der Experte die Schätzungen für die bereinigten Nettoergebnisse in den kommenden Jahren um fünf bis neun Prozent./bek/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2022 / 16:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,66 % auf 24,49EUR erreicht.



