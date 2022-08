Termine Unternehmen

USA: Deere & Co, Q2-Zahlen

USA: Foot Locker, Q2-Zahlen





Konjunkturdaten



08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 07/22

08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 07/22

08:30 Uhr, Schweiz: Industrieproduktion Q2/22

10:00 Uhr, EU: EZB-Leistungsbilanz 06/22

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 19.08.2022 Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR Gfk Verbrauchervertrauen 01:30 JPN Nationaler VPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) 01:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:30 JPN Nationaler CPI ex. frische Lebensmittel (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Monat) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Monat ) 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Monat) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Jahr ) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat)



