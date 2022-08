Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.685 Punkten berechnet.Das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Die neuen Protokolle der US-Notenbank Fed, die am Mittwochabend veröffentlicht wurden, lieferten kaum neue Erkenntnisse. Der Umfang der nächsten Zinserhöhung der Fed ist demnach weiter offen.An der Spitze der Kursliste standen am Morgen die Aktien von Continental, Infineon und Vonovia. Einige Werte ließen aber auch nach, am stärksten Eon, Siemens Healthineers und Sartorius. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen etwas schwächer.Ein Euro kostete 1,0154 US-Dollar (-0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9848 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 93,55 US-Dollar. Das waren 10 Cent oder 0,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Der DAX an der Börse TTMzero hat ein Plus von +0,43 % auf 13.686PKT erreicht.