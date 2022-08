Die US-Notenbank Fed hat in ihrem gestrigen FOMC-Protokoll einen gespaltenen und konfusen Eindruck hinterlassen: Die Inflation sei nach wie vor zu hoch, aber gleichzeitig fürchte man, es mit der Anhebung der Zinsen zu übertreiben. Gleichzeitig sagt die Fed, dass ihre restriktive Geldpolitik (Anhebung der Zinsen) bereits zu deutlich strafferen "financial conditions" geführt habe (was schlicht falsch ist angesichst der Rally der Aktienmärkte!). Offenkundig aber hat die Fed seit Erstellung der Aussagen auf der letzten Sitzung (26.27.Juli) nicht mehr redaktionell eingegriffen - damals stand der Leitindex S&P 500 noch viel tiefer als aktuell. Genau in einer Woche beginnt die Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole - da wird sich Powell dann zu Zinsen und Inflation hoffentlich sehr viel klarer äussern!

1. Inflation in USA: Sinkende Sprit- und Energiepreise, Biden mit Teilerfolg

2. Dax: Beginn der Korrektur – Wie weit kann er fallen?

