BERLIN (dpa-AFX) - Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt hat sich aus Sicht des Deutschen Industrie- und Handelskammertages noch einmal verschärft. "Die Bewerbersituation spitzt sich zu", sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks am Donnerstag in Berlin. Das könne man beschreiben mit dem Satz: "Ausbildungsplatz sucht Azubi."

DIHK Lage auf dem Ausbildungsmarkt in Deutschland hat sich nochmals verschärft

