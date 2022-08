Berlin (ots) - Eine neue Studie des Forschungsinstituts für Wärmeschutz e.V.

München (FIW) hat berechnet, welche konkreten Kostensteigerungen für private

Haushalte mit dem Energieträger Gas zu erwarten haben.



Die Untersuchung "Auswirkung der aktuellen Preissteigerung auf die Energiekosten

privater Haushalte" von Andreas H. Holm, Professor für Bauphysik an der

Hochschule für angewandte Wissenschaften München und Institutsleiter des FIW

wurde vom Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG) in Auftrag

gegeben.





Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des BuVEG: "Bewohner von energetischschlechten, ungedämmten Häusern müssen sich auf Preissteigerungen von 150Prozent einstellen. Die Studie zeigt auf, dass in einem Einfamilienhaus miteinem jährlichen Betrag ca. 12.000 Euro gerechnet werden muss. In einer Wohnungmit hohem Gasverbrauch können die Kosten auf rund 5.600 Euro steigen. GroßeTeile der Bevölkerung stehen aufgrund Ihres hohen Gasverbrauchs somit vor einemEnergiekosten-Kollaps."Prof. Dr.-Ing. Andreas H. Holm: "Die Ursachen für diese außergewöhnlich hohenGaskosten für die Verbraucher ausschließlich auf die Konsequenzen desUkraine-Kriegs zu schieben, wäre falsch. Die Gebäude in Deutschland verbrauchenzu viel Energie. Das sind die Konsequenzen einer Politik und Förderstrategie,die sich zu wenig auf die Verbrauchsreduzierung im Gebäudebestand konzentriert."Neben der reinen Steigerung der Energiepreise kommt zudem die am 15.08.2022beschlossene Gasumlage von 2,419 Cent pro Kilowattstunde zusätzlich alsfinanzielle Belastung hinzu.Hintergrund: Etwa die Hälfte der Bestandsgebäude in Deutschland benötigen Gasfür Raumwärme und Warmwasser. Derzeit befinden sich rund 30 Prozent derWohngebäude in den schlechtesten Effizienzklassen G und H, die rund 50 Prozentdes Gesamtverbrauchs der Energie im Gebäudesektor ausmachen. Die Sanierungsquotefür verbrauchsreduzierende Maßnahmen an der Gebäudehülle (Dämmung, Fenstertauschetc.) stagniert seit Jahren bei unter 1%.Die Studie ist hier abrufbar: https://bit.ly/3QCVQvMZum BuVEG: Der BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehüllerepräsentiert alle an der Gebäudehülle beteiligten Gewerke. Dazu gehörenHersteller von Steinen, Fenstern, Türen, Fassaden, Putzsystemen und Dämmstoffen.Ein Schwerpunkt der Arbeit bildet die Klimapolitik: Die effiziente Gebäudehülleist für das Erreichen der Klimaschutzziele unabdingbar und spielt ebenso beimWerterhalt einer Immobilie als auch für Komfort und Gesundheit eine wichtigeRolle.Pressekontakt:Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V.Simone Jostmailto:simone.jost@buveg.deT. 030 - 310 110 90Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129349/5299600OTS: BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle