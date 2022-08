Die von Vanda Research zusammengestellten Daten zeigen, dass Kleinanleger in der vergangenen Woche durchschnittlich 1,36 Milliarden US-Dollar pro Tag in US-Wertpapiere investiert haben. Das berichtet CNBC. Vanda Research wies darauf hin, dass ein Großteil dieses Geldes in börsengehandelte Fonds floss, stellte aber auch fest, dass die WallStreetBets-Crowd ihre Beteiligung "hochgefahren" habe.

Am deutlichsten lässt sich das an der jüngsten Rallye der Meme-Aktie Bed Bath & Beyond sehen, die auf Monatssicht um fast 300 Prozent zulegte. Andere klassische Meme-Aktien wie AMC und GameStop sind im August ebenfalls stark gestiegen.