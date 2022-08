DAX prallt an der 14.000er Marke ab

Nachdem der Deutsche Aktienindex gestern an der 14.000er Marke abgeprallt ist und nun bereits rund 300 Punkte tiefer notiert, hat die Bärenmarktrally zunächst ihr Ende gefunden. Für eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends bräuchte der Markt jetzt positive Impulse, die die wieder neu aufgeflammten Inflations- und Zinssorgen kompensieren können. Ansonsten droht bei einem saisonal schwächeren Handelsvolumen in den kommenden Tagen ein weiteres Abrutschen.

Auch die Protokolle der jüngsten US-Notenbanksitzung brachten wenig neue Erkenntnisse. Die Fed hält weiterhin wie erwartet an ihrer restriktiven Geldpolitik fest und eine Zinserhöhung im September wird folgen. Wenn man etwas Positives herauslesen will, dann dies: Die Notenbank ist eventuell geneigt, den Fuß etwas vom geldpolitischen Bremspedal zu nehmen. Das heißt, dass wir vermutlich keine dritte Erhöhung um 75 Basispunkte nach der Sommerpause sehen, sondern nur einen halben Prozentpunkt.

Eine Warnung spricht derzeit die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank aus. Nach deren Daten belaufen sich derzeit 30 Prozent der notleidenden Kredite auf gewerbliche Immobilien. Aus Sicht der EZB besteht ein erhöhtes Risiko für Kreditausfälle, weshalb unter Umständen auch eine Anpassung der Kriterien für deren Vergabe vorgenommen werden muss.

Zum einen dürfte es also in Zukunft für die Banken schwieriger werden, neue Kredite zu vergeben. Zum anderen drohen im Fall einer weiteren wirtschaftlichen Verschlechterung hohe Abschreibungen, also potenzielle Verluste in der Bilanz. Auch ein Dominoeffekt am Immobilienmarkt selbst, wenn viele der Objekte zwangsversteigert werden müssen, ist nicht auszuschließen. Gerade in den aktuellen Zeiten steigender Zinsen lauert hier ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotenzial für den Finanzmarkt.