Christian Keller Wie Handwerksbetriebe gezielt Fachkräfte für sich gewinnen (FOTO)

Fankfurt am Main (ots) - Mit seinem Unternehmen unterstützt Christian Keller

Handwerksunternehmen dabei, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Wirksames

Onlinemarketing zählt seiner Meinung nach zu den absoluten Grundlagen, um

motivierte und gut qualifizierte Bewerber zu finden. So stärkt er seine Klienten

auch in Zeiten des akuten Mangels an Fachkräften.



Die Auftragsbücher sind prall gefüllt und neue Anfragen müssen über Wochen und

Monate vertröstet werden: Immer mehr Handwerksbetrieben in Deutschland fehlt es

am Personal, um mit dem starken Kundenandrang Schritt halten zu können. In

entscheidenden Bereichen bleiben qualifizierte Fachkräfte aus, die in Anbetracht

einer guten Auftragslage eigentlich notwendig wären.