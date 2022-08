Aramaz Digital mit eigenem Stand auf der südback vertreten - Teilnahme an Stuttgarter Fachmesse bestätigt (FOTO)

Bielefeld (ots) - Aramaz Digital, eine Recruiting-Agentur mit Sitz in Bielefeld,

wird auf der südback in Halle 10, C82 mit einem eigenen Stand vertreten sein.

Das gab Geschäftsführer Eyüp Aramaz bekannt. Die Fachmesse für Bäckereien und

Konditoreien findet vom 22. bis 25. Oktober in Stuttgart statt. Interessenten

können sich ab sofort unter folgendem Link anmelden:

https://www.messe-stuttgart.de/suedback



Geschäftsführer Eyüp Aramaz: "Die südback in Stuttgart ist eine der wichtigsten

Messen der Branche. Für uns bietet sich dort die ideale Gelegenheit, mit

Betreibern von Bäckereien und Konditoreien ins Gespräch zu kommen. Wir möchten

dabei erneut hervorheben, wie wichtig ein systematisiertes Bewerbermanagement

sowie eine zielgerichtete Arbeitgebermarkenbildung für die Gewinnung

qualifizierter Mitarbeiter sind."