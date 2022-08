TÜV Rheinland zertifiziert weltweit erstes unbemanntes Luftfahrzeugsystem nach neuer EU-Drohnenverordnung / Kameradrohne von DJI / Vorteile beim Fliegen mit zertifizierten Drohnen (FOTO)

Köln (ots) - TÜV Rheinland hat die weltweit erste Zertifizierung für eine Drohne

gemäß der neuen EU-Richtlinie für zivile unbemannte Luftfahrzeugsysteme (UAS)

vergeben. Fachleute des internationalen Prüfdienstleisters haben dafür das

System Mavic 3 des Herstellers DJI umfassend auf die Einhaltung der

Anforderungen für die Drohnenklasse C1 gemäß der neuen Verordnung (EU) 2019/945

geprüft. Zum Umfang der sogenannten EU-Baumusterprüfung in den Laboren von TÜV

Rheinland gehörten Merkmale wie mechanische Festigkeit, sichere Steuerbarkeit

bei unterschiedlichsten Flug- und Betriebsbedingungen und die Einhaltung des

Schallleistungspegels und damit der Lautstärke am Gerät von maximal 83 Dezibel.

Um zertifiziert werden zu können, müssen die Systeme der Klasse C1 zudem unter

anderem ein Fernidentifizierungssystem und eine zuverlässige Datenübertragung

sowie eine Datenschnittstelle für die Geo-Sensibilisierung aufweisen, um

Luftraumbeschränkungen einhalten zu können.



"TÜV Rheinland ist offiziell Benannte Stelle. Das bedeutet, dass wir unbemannte

Luftfahrzeugsysteme für die Klassifizierung nach den Anforderungen der neuen

Verordnung zertifizieren dürfen - eine Erleichterung für Hersteller und

Piloten", sagt Stephan Scheuer, zuständig für das Technische Kompetenzcenter

Unbemannte Flugsysteme (UAS) bei TÜV Rheinland. "Für TÜV Rheinland ist diese

Zertifizierung auch deshalb etwas Besonderes, weil wir erstmals in unserer

150-jährigen Geschichte ein Luftfahrzeug auf seine Flugsicherheitseigenschaften

hin zertifiziert haben."





Vorteil Zertifizierung beim Fliegen in der Offenen Kategorie A1

Durch die mit der Zertifizierung verbundene C1-Kennzeichnung können UAS der Mavic 3-Serie von DJI nun in der offenen Kategorie A1 fliegen. Dort durften Drohnen dieser Bauart bislang für die meisten Flugmanöver nur mit einer behördlichen Genehmigung des Fluges betrieben werden. Die in der EU-Verordnung für den Drohnenbetrieb definierte Unterkategorie A1 umfasst Umgebungen, in denen das Luftfahrzeug nicht über Menschenansammlungen bewegt wird. Weiterer Vorteil: Piloten von zertifizierten C1-Drohnen müssen beim Flug in der Unterkategorie A1 weder das EU-Fernpilotenzeugnis besitzen noch einen Mindestabstand von 50 Metern zu Personen einhalten, wie es ohne die C1-Klassifizierung vorgeschrieben ist. Die Zertifizierung gilt auch für bereits erworbene UAS der Mavic 3-Serie, sofern die Nutzer die für die C1-Zertifizierung erforderliche Firmware aktualisieren lassen, die entsprechende Kennzeichnung beim Hersteller beantragen und diese nach Durchführung auch vom Hersteller bestätigt wird.

Gemäß EU-Richtlinie sind UAS in die Klassen C0 bis C6 aufgeteilt. Geräte der Klasse C1 müssen unter 900 Gramm wiegen und sind auch für den professionellen Einsatz - beispielsweise Fotografieren und Filmen - beliebt. TÜV Rheinland ist für alle sieben Drohnenklassen von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAKKs) akkreditiert und damit für die Durchführung der technischen Prüfungen befähigt sowie auch vom Luftfahrtbundesamt für die Bewertung und Ausstellung der EU-Baumusterprüfungen benannt.

Weitere Informationen zur Zertifizierung finden Sie auch in der Presseinformation von DJI unter http://www.dji.com/newsroom/news/dii-granted-worlds-first-c1-certificate-for-mavic-3-series sowie bei TÜV Rheinland unter www.tuv.com/germany/de/prüfung-von-uas