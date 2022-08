Anaqua für IP-Softwarelösungen PATTSY WAVE und AQX Law Firm ausgezeichnet

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Boston (ots) - Anaqua(https://www.anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=WiseTime), der führende Anbieter von Innovations- und IP-Management-Technologien, wurdevom Kundenbewertungsportal G2 und den Software as a Service (SaaS) Awards fürseine Angebote für Anwaltskanzleien ausgezeichnet. Die automatisierteDocketing-Software des Unternehmens, PATTSY WAVE®, erhielt drei 2022G2-Abzeichen (https://www.anaqua.com/resource/pattsy-wave-rated-ip-management-software-leader-and-easiest-to-use/) auf Basis der Auswertung vonKundenrezensionen. Die IP-Management-Plattform AQX Law Firm schaffte es in derKategorie "Bestes SaaS-Produkt für Recht und Rechtsdienstleistungen" auf dieSaaS Shortlist 2022 (https://www.cloud-awards.com/2022-saas-awards-shortlist/) ."In den vergangenen zwei Jahren haben wir unser Angebot für Anwaltskanzleien imBereich IP-Management aktiv gestärkt und erweitert - sowohl durch organischeProduktentwicklung als auch durch die strategische Übernahme und erfolgreicheIntegration von spezialisierten IP-Technologie- und Dienstleistungsanbietern",so Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Wir haben unser Team und unsere Fähigkeitenweltweit weiter ausgebaut, um IP-Kanzleien noch besser unterstützen zu können.Diese Anerkennung bestätigt, dass unsere Investitionen bereits Kanzleien auf derganzen Welt bei der praktischen Arbeit geholfen haben."PATTSY WAVE® von Anaqua ist eine leistungsstarke automatisierteDocketing-Software mit integrierter IP-Geschäftslogik, die IP-Abläufeeffizienter macht, Risiken reduziert und die Genauigkeit verbessert. Sie wurdefür IP-Fachleute entwickelt, die ihre Produktivität steigern und mit ihreneigenen Anforderungen wachsen wollen. Die drei G2-Abzeichen "Leader" , "Easiestto Use" und "Momentum Leader" werden auf Basis von Kundenrezensionen vergebenund weisen deutlich auf eine hohe Kundenzufriedenheit mit dieser Software hin.Zusätzlich zu diesen Auszeichnungen erhielt PATTSY WAVE® Bestnoten in fünfweiteren Kategorien der Benutzerzufriedenheit:- 95%: einfache Geschäftsabwicklung mit dem Unternehmen- 90%: einfache Verwaltung- 89%: Qualität des Kunden-Support- 88%: Benutzerfreundlichkeit- 82%: Wahrscheinlichkeit, dass Kunden das Produkt weiterempfehlen"Wir fühlen uns geehrt, drei G2-Abzeichen für unsere benutzerfreundlichenFunktionen erhalten zu haben und engagieren uns, weiterhin konsequent auf dieBedürfnisse unserer Kunden einzugehen, um sie durch unsere Produktentwicklungennoch besser zu unterstützen", sagte Domenic Leo, Vice President & General MagerLaw Firms bei Anaqua. "Diese Auszeichnungen zeigen, dass unserkundenorientierter Ansatz in der engen Zusammenarbeit mit unseren Klienten