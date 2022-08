SSI Schäfer veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht nach internationalen GRI-Standards und definiert konkrete Handlungsfelder (FOTO)

Neunkirchen (ots) -



- Nachhaltigkeit eines von sechs strategischen Fokusthemen für das weltweit

agierende Familienunternehmen

- Vier konkrete Handlungsfelder auf Basis der Ende 2021 entwickelten

Nachhaltigkeitsstrategie

- Bericht erfasst im ersten Schritt Kennzahlen der 18 größten

Konzerngesellschaften (über 80 % des Umsatzes)



Die SSI Schäfer Gruppe, ein in Deutschland ansässiges Familienunternehmen mit

über 85-jähriger Historie und international führender Lösungsanbieter von

modularen Lager- und Logistiksystemen, hat heute ihren ersten

Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Der Bericht wurde auf Basis der

international anerkannten Standards der Global Reporting Initiative (GRI)

erstellt. Damit setzt das Unternehmen konsequent seine SSI Schäfer Strategy

Roadmap 2023 um, in welcher der Bereich Nachhaltigkeit eines von sechs

Fokusthemen darstellt.





Nachhaltigkeit hat für SSI Schäfer zwei wesentliche Dimensionen:Verantwortungsvolles Wirtschaften entlang der eigenen Wertschöpfungskette sowiedie Förderung der Nachhaltigkeit seiner Kund:innen durch innovative undzukunftssichere Lösungen.Steffen Bersch, CEO der SSI Schäfer Gruppe: "Mit unserem erstenNachhaltigkeitsbericht wollen wir unseren Stakeholdern einen Einblick geben,welche nachhaltigen Initiativen, Projekte und Lösungen wir heute schonverfolgen, was unsere größten Herausforderungen in den nächsten Jahren sind undwie wir diese meistern wollen. Als Rückgrat der weltweit wachsendenE-Commerce-Branche können wir mit intelligenten Intralogistiklösungen dazubeigetragen, dass unsere Kund:innen ihre Warenströme noch effizienter undnachhaltiger gestalten."SSI Schäfer hat auf Basis einer umfassenden Analyse ihres Geschäftsumfelds unterEinbindung wichtiger Stakeholder der Unternehmensgruppe vier Handlungsfelder imEinklang mit der Unternehmensstrategie definiert:1. Wertorientierte Unternehmenskultur als Fundament für den Umgang mitStakeholdern und Ressourcen2. Schaffung innovativer und nachhaltiger Lösungen für die Kund:innen mitintelligenten Prozessen3. Verantwortungsvolles Management durch Reduktion der Auswirkungen entlang dereigenen Wertschöpfungskette4. Nachhaltigkeitsmanagement als strategischer Faktor (prozessorientiertesHandlungsfeld)In jedem Handlungsfeld setzt sich SSI Schäfer konkrete Ziele anhand vonmessbaren Kennzahlen oder Initiativen mit klaren Fristen. Dadurch soll derProzess für alle Stakeholder so transparent wie möglich gestaltet werden. DerBericht umfasst den gesamten Konsolidierungskreis und erfasst im ersten Schritt